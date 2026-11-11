Ohmoto Gumi verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ohmoto Gumi lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 25.04 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ohmoto Gumi noch ein Gewinn pro Aktie von 14.27 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ohmoto Gumi 26.24 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 41.89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18.50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch