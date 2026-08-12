Ohmoriya: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ohmoriya lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.55 JPY. Ein Jahr zuvor waren -7.560 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ohmoriya in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6.12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.86 Milliarden JPY im Vergleich zu 4.11 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch