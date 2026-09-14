Ohmori: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ohmori präsentierte in der am 11.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 12.79 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ohmori 3.21 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.52 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 55.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.62 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 36.15 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 27.80 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25.32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 8.08 Milliarden JPY, während im Vorjahr 6.44 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch