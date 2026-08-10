Ohishi Sangyo präsentierte Quartalsergebnisse

Ohishi Sangyo veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27.73 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ohishi Sangyo ein EPS von 25.86 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.28 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.95 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch