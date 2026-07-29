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29.07.2026 06:37:00
Ohio Valley Banc präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ohio Valley Banc hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ohio Valley Banc im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 23.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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