Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’573 1.1%  SPI 20’401 1.1%  Dow 52’747 1.0%  DAX 25’464 0.4%  Euro 0.9330 0.2%  EStoxx50 6’290 0.1%  Gold 4’029 -1.2%  Bitcoin 52’364 0.3%  Dollar 0.8190 0.0%  Öl 84.8 -4.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Novartis1200526Kuros32581411Amrize143013422ASML NV19531091BACHEM117649372
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Arm gewährt Anlegern Blick in die Bücher
RWE-Aktie: Ausblick für 2026 und 2027 erhöht
Ausblick: Meta Platforms präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mit dieser Strategien können sich Anleger jeden Alters gegen eine Rezession wappnen
EssilorLuxottica-Aktie: Deutliches Wachstum in er ersten Jahreshälfte
Suche...
ETF Sparplan
29.07.2026 06:37:00

Ohio Valley Banc präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ohio Valley Banc hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ohio Valley Banc im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 23.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Inside Trading & Investment

28.07.26 Logo WHS DAX vor dem Fed-Entscheid: Ausbruch oder brutaler Gap-Close?
28.07.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) auf Apple Inc, NVIDIA Corp, Broadcom Inc
28.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, UBS
28.07.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Neues Allzeithoch im Chart
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Marktüberblick: Ölpreisanstieg weckt Inflationssorgen
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
22.07.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’167.17 19.49 S0BE8U
Short 15’459.34 13.87 BSUC2U
Short 16’031.36 8.93 SQBLKU
SMI-Kurs: 14’573.01 28.07.2026 17:30:00
Long 13’956.85 19.23 S7BGFU
Long 13’665.36 13.80 SZBKGU
Long 13’076.12 8.85 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

JPMorgan-Chef Jamie Dimon mit Markt-Absage: Warum er aktuell von Aktien und Anleihen abrät
Cathie Woods Milliarden-Depot: Welche fünf Top-Picks die Star-Investorin NVIDIA vorzieht
Kluft bei den Kurszielen: Warum sich die Meinungen zur Siemens Energy-Aktie extrem spalten
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS-Aktie in Rot: US-Berufungsgericht lehnt AT1-Klage gegen die Schweiz ab
Gerresheimer-Aktie legt zu: Goldman-Meldung und China-Werk im Fokus
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag höher
Kursrutsch bei SpaceX: Aktie halbiert sich nach Rekordhoch
Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sika-Aktie mit Kurssprung: Bauchemiehersteller wächst wieder aus eigener Kraft

Top-Rankings

KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 30: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 30: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.