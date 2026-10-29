Ohio Valley Banc hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ohio Valley Banc hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15.36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26.9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 23.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch