28.10.2025 00:48:54
Ohio Valley Banc Corp. Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Ohio Valley Banc Corp. (OVBC) revealed earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $3.03 million, or $0.64 per share. This compares with $2.72 million, or $0.58 per share, last year.
Ohio Valley Banc Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.03 Mln. vs. $2.72 Mln. last year. -EPS: $0.64 vs. $0.58 last year.
Net interest income: $14.60 Mln. vs $12.58 Mln. last year.
Total Non-interest income: $1.75 Mln. vs $2.85 Mln. last year.
