Ohba veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ohba hat am 08.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 7.76 JPY gegenüber 7.81 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.12 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.94 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch