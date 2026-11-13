OHB SE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

OHB SE hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei OHB SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0.640 EUR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 312.5 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte OHB SE 283.9 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch