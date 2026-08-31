OHB Aktie 1158963 / DE0005936124
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31.08.2026 12:06:00
OHB: Raumfahrtkonzern erhält Milliardenauftrag für EU-Satellitennetz IRIS
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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28.08.26
|EQS-News: MTG-I2 erfolgreich gestartet: Konstellation neuer europäischer Wettersatelliten jetzt komplett (EQS Group)
Analysen zu OHB SE
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.