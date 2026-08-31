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OHB Aktie 1158963 / DE0005936124

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Grossauftrag 31.08.2026 09:51:40

OHB-Aktie beflügelt: Milliardenauftrag für Entwicklung von 18 Satellitenplattformen

OHB-Aktie beflügelt: Milliardenauftrag für Entwicklung von 18 Satellitenplattformen

OHB hat einen Auftrag für die Entwicklung von 18 Satellitenplattformen für das europäische Satellitenkommunikationssystem IRIS(2) erhalten.

OHB
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Laut Unternehmensmitteilung hat der Auftrag einen Wert von knapp 1 Milliarde Euro.

Wie das Bremer Raumfahrtunternehmen mitteilte, hat der SDAX-Konzern mit dem europäischen Satellitenbetreiber SES einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Im Auftrag von knapp 1 Milliarde Euro seien die Entwicklung und der Bau von 18 Satellitenplattformen für Europas geplantes Programm für sichere Satellitenkommunikation IRIS(2) - Secure Connectivity Programme enthalten. Der Auftrag sei der erste Grossauftrag für OHB im Rahmen der IRIS(2)-Konzession und folge auf den offiziellen Start der Umsetzungsphase des Programms am 6. August 2026.

IRIS(2) steht für Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite und ist das geplante, sichere Satellitenkommunikationsprogramm der Europäischen Union. Das System soll aus einer Konstellation von 348 Satelliten bestehen, die in niedrigen und mittleren Erdumlaufbahnen fliegen.

Im Zuge dessen habe die Europäische Kommission ein SpaceRISE-Konsortium mit Entwicklung und Bereitstellung der IRIS-2-Infrastruktur betraut, bei dem OHBs Vertragspartner SES für die Umsetzung des Systemanteils im mittleren Erdorbit (MEO) verantwortlich zeichne.

Die 18 Satellitenplattformen, die OHB an SES liefern wird, seien laut Mitteilung ein zentraler Bestandteil der MEO-Infrastruktur von IRIS(2). Die MEO-Satelliten sollen eine maximale Leistung von etwa 15 Kilowatt und beim Start eine Masse von jeweils circa 2,6 Tonnen haben.

"Mit Galileo und Copernicus hat OHB bereits zwei der wichtigsten europäischen Satellitenprogramme massgeblich mitgestaltet. Umso mehr freuen wir uns, mit der Entwicklung von 18 Satellitenplattformen für IRIS(2) betraut worden zu sein und damit unsere Rolle in Europas strategischer Weltrauminfrastruktur weiter auszubauen", sagt OHB-CEO Marco Fuchs.

OHB sei seit Beginn des Programms ein wesentlicher Technologiepartner des SpaceRISE-Konsortiums und Teil des industriellen Kernteams. Neben SES gehören auch EUTELSAT und HISPASAT dem Konsortium an.

Die OHB-Aktie zieht daraufhin im XETRA-Handel am Montag stellenweise um 4,11 Prozent auf 197,40 Euro an und ist damit Spitzenreiter im SDAX.

DOW JONES

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Bildquelle: OHB System AG
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