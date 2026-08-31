OHB Aktie 1158963 / DE0005936124
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Grossauftrag
|
31.08.2026 09:51:40
OHB-Aktie beflügelt: Milliardenauftrag für Entwicklung von 18 Satellitenplattformen
OHB hat einen Auftrag für die Entwicklung von 18 Satellitenplattformen für das europäische Satellitenkommunikationssystem IRIS(2) erhalten.
Wie das Bremer Raumfahrtunternehmen mitteilte, hat der SDAX-Konzern mit dem europäischen Satellitenbetreiber SES einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Im Auftrag von knapp 1 Milliarde Euro seien die Entwicklung und der Bau von 18 Satellitenplattformen für Europas geplantes Programm für sichere Satellitenkommunikation IRIS(2) - Secure Connectivity Programme enthalten. Der Auftrag sei der erste Grossauftrag für OHB im Rahmen der IRIS(2)-Konzession und folge auf den offiziellen Start der Umsetzungsphase des Programms am 6. August 2026.
IRIS(2) steht für Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite und ist das geplante, sichere Satellitenkommunikationsprogramm der Europäischen Union. Das System soll aus einer Konstellation von 348 Satelliten bestehen, die in niedrigen und mittleren Erdumlaufbahnen fliegen.
Im Zuge dessen habe die Europäische Kommission ein SpaceRISE-Konsortium mit Entwicklung und Bereitstellung der IRIS-2-Infrastruktur betraut, bei dem OHBs Vertragspartner SES für die Umsetzung des Systemanteils im mittleren Erdorbit (MEO) verantwortlich zeichne.
Die 18 Satellitenplattformen, die OHB an SES liefern wird, seien laut Mitteilung ein zentraler Bestandteil der MEO-Infrastruktur von IRIS(2). Die MEO-Satelliten sollen eine maximale Leistung von etwa 15 Kilowatt und beim Start eine Masse von jeweils circa 2,6 Tonnen haben.
"Mit Galileo und Copernicus hat OHB bereits zwei der wichtigsten europäischen Satellitenprogramme massgeblich mitgestaltet. Umso mehr freuen wir uns, mit der Entwicklung von 18 Satellitenplattformen für IRIS(2) betraut worden zu sein und damit unsere Rolle in Europas strategischer Weltrauminfrastruktur weiter auszubauen", sagt OHB-CEO Marco Fuchs.
OHB sei seit Beginn des Programms ein wesentlicher Technologiepartner des SpaceRISE-Konsortiums und Teil des industriellen Kernteams. Neben SES gehören auch EUTELSAT und HISPASAT dem Konsortium an.
Die OHB-Aktie zieht daraufhin im XETRA-Handel am Montag stellenweise um 4,11 Prozent auf 197,40 Euro an und ist damit Spitzenreiter im SDAX.
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu OHB SE
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt zum Start ab (finanzen.ch)
|
08:56
|EQS-News: OHB has been awarded a contract worth nearly €1 billion for the development and production of eighteen satellite platforms for the EU’s IRIS² Secure Connectivity Programme (EQS Group)
|
28.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX legt zu (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
|
28.08.26
|EQS-News: MTG-I2 erfolgreich gestartet: Konstellation neuer europäischer Wettersatelliten jetzt komplett (EQS Group)
|
28.08.26
|EQS-News: MTG-I2 successfully launched: Europe’s new weather satellite constellation is now complete (EQS Group)
Analysen zu OHB SE
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.