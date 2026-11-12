OHASHI TECHNICA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

OHASHI TECHNICA hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 30.63 JPY gegenüber 40.09 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16.53 Prozent auf 11.56 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch