OHARA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

OHARA lud am 11.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Es stand ein EPS von 29.26 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei OHARA noch ein Gewinn pro Aktie von 15.37 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25.21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.10 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch