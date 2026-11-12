OGURA CLUTCH stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

OGURA CLUTCH hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 292.17 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 167.55 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.45 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10.17 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch