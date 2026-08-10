Ogaki Kyoritsu Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ogaki Kyoritsu Bank hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 139.22 JPY gegenüber 98.99 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 29.68 Milliarden JPY gegenüber 22.14 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch