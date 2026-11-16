Ogaki Kyoritsu Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ogaki Kyoritsu Bank hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 27.31 JPY, nach 17.42 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Ogaki Kyoritsu Bank im vergangenen Quartal 31.79 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ogaki Kyoritsu Bank 25.04 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch