Offshore-Windparkbetreiber erhöhen Druck auf Regierung

BERLIN (Dow Jones)--Die Offshore-Branche hat eine rasche Verlängerung der zugesagten Förderung für Windkraft auf See gefordert. Dazu müsse die bereits im Klimapaket der Bundesregierung zugesagte Erhöhung des Ausbauziels von derzeit 15 auf 20 Gigawatt im Jahr 2030 endlich gesetzlich umgesetzt werden, heisst es in den Handlungsempfehlungen des Bundesverbands der Windparkbetreiber Offshore (BWO). Die Überarbeitung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) hatte sich jedoch erst wegen des Koalitionsstreits um die Windkraft-Abstände an Land verzögert und war dann wegen der Corona-Krise auf Eis gelegt worden.

"Ohne entsprechend ausgestaltete gesetzliche Rahmenbedingungen wird es nicht möglich sein, die von der Bundesregierung angestrebten Ziele zuverlässig umzusetzen", mahnt nun Verbandsgeschäftsführer Stefan Thimm. Zehn Jahre seien in energiewirtschaftlichen Investitionszyklen keine lange Zeit. "Solche Ausbauprojekte benötigen Vorarbeit, sorgfältige Planung und langfristige Investitionssicherheit."

Doch die Planung dürfe sich nicht bei 2030 erschöpfen. Das Offshore-Förderziel bis 2050 müsse auf mindestens 50 bis 80 Gigawatt erhöht werden, fordert der BWO. Als "zwingend" bezeichnete der Geschäftsführer die Einführung von sogenannten Differenzverträgen statt der bisher im EEG vorgesehenen Marktprämien. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hatte bereits berechnet, dass sich die Stromentstehungskosten über diesen Rückzahlungsmechanismus um rund 30 Prozent reduzieren liessen. Gespart würden Kosten von bis zu 800 Millionen Euro jährlich, heisst es in dem BWO-Papier.

In seinen neun Handlungsempfehlungen fordert die Offshore-Branche auch gesetzliche Rahmenbedingungen für den Aufbau einer Wirtschaft für grünen Wasserstoff. Die entsprechende Nationale Wasserstoffstrategie liegt derzeit ebenfalls auf Eis.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2020 05:19 ET (09:19 GMT)