Offshore Oil Engineering vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Offshore Oil Engineering hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.13 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Offshore Oil Engineering ein EPS von 0.110 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Offshore Oil Engineering in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.08 Milliarden CNY im Vergleich zu 6.34 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch