Offshore Oil Engineering: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Offshore Oil Engineering hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.15 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.130 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 7.39 Milliarden CNY gegenüber 6.15 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch