Offshore-Gesetz teilweise verfassungswidrig - Planer erhält Ausgleich

BERLIN (Dow Jones)--Betreiber von Offshore-Windparks können für bereits geplante, aber durch eine Rechtsänderung nicht realisierte Projekte auf Entschädigung hoffen. Das Bundesverfassungsgericht erklärte das entsprechende Windenergie-auf-See-Gesetz für teilweise verfassungswidrig, weil es keinerlei Ausgleich für diese Vorhaben gewährte. Das teilte das Gericht unter Verweis auf ein entsprechendes Urteil des Ersten Senats mit.

Kläger war der Bremer Projektierer wpd, der den Offshore-Park Kaikas in der Nordsee bis Ende 2016 auf eigene Kosten geplant hatte. Damals galt noch eine Verordnung, wonach der Meeresbereich unter die ausschliessliche Wirtschaftszone nach dem Seerechtsübereinkommen fiel. Privates Eigentum am Meeresboden konnte und kann in der ausschliesslichen Wirtschaftszone nicht begründet werden, so das Verfassungsgericht.

wpd investierte auf eigene Initiative "einen bedeutenden zweistelligen Millionenbetrag", so das Unternehmen. Das Projekt sei 2013 mit 80 Windenenergieanlagen genehmigt worden. Doch als 2017 das Windenergie-auf-See-Gesetz in Kraft trat, wurde das Nordseegebiet grundlegend neu geregelt. Die Flächenentwicklung fällt nun unter staatliche Verantwortung. Zur Umstellung auf das neue System wurden die laufenden Planfeststellungsverfahren beendet. Kaikas sei als einziges genehmigtes Projekt von zukünftigen Ausschreibungen ausgeschlossen worden, so wpd.

Dies monierten die Karlsruher Richter: Der Projektierer müsse einen finanziellen Ausgleich für seine Planungen und Untersuchungen erhalten. Voraussetzung ist, dass der Staat diese für seine eigene Flächenvoruntersuchung weiter verwerten kann. Bis Ende 2030 müsse dann auf den betroffenen Flächen ein Zuschlag für einen Offshore-Windparks erfolgen, so das Gericht. Die Bundesregierung hat nun bis zum 30. Juni 2021 Zeit, den Ausgleich gesetzlich auszugestalten.

