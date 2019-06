Offizielle Gründung von ToJoy Western Europe, um den globalen und gemeinsam geteilten Erfolg von Unternehmen zu fördern

PARIS, 12. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Am 3. Juni fand die feierliche Eröffnung von ToJoy Western Europe in Paris statt. Ehrengäste der Veranstaltung waren Lu Junqing (Chairman der ToJoy Shared Group), Ge Jun (Global CEO der ToJoy Shared Group), drei Mitvorsitzende von ToJoy (Yves Leterme, der ehemalige Premierminister von Belgien, Boris Tadic, der ehemalige Präsident von Serbien, und Jose Maria Figueres, der ehemalige Präsident von Costa Rica), sowie Führungskräfte von ToJoy.

Auf der Veranstaltung wurden Verträge für Hanbond, OriginWater, Qifei Fruit Juice Robot und zwei europäische Projekte unterzeichnet - ein Indikator dafür, dass das neu gegründete ToJoy Western Europe für wesentliche Fortschritte in der Geschäftsentwicklung gesorgt hat. In Zukunft werden weitere Projekte aus China und Europa von ToJoy Western Europe aus global gehen.

Mit der Gründung von ToJoy Western Europe setzt das Unternehmen nicht nur seine Maxime „Geschäft ohne Grenzen" praktisch um, sondern verbreitet zugleich seine Unternehmensphilosophie „universeller", um ToJoys Innovationsmodell „globaler Unternehmensakzelerator" in der Welt bekannt machen. Das Modell versetzt Unternehmen in die Lage, schneller agieren zu können, und hilft erstklassigen globalen Unternehmen dabei, einen weltweiten Markt zu erobern und den so entstandenen gigantischen Wert zu teilen.

Die ToJoy Shared Group wurde 1991 gegründet und ist eine führende globale O2O-Business-Plattform, die auf die Beschleunigung von Unicorn-Unternehmen spezialisiert ist. ToJoy hat mehr als 100 hundertprozentige Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in 38 Städten weltweit und beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter, darunter mehr als 700 professionelle Investoren und leitende Manager. Das Unternehmen engagiert sich seit seinen Anfängen, getreu seiner Mission „Skalierung von Unternehmen, gemeinsam geteilter Erfolg" dafür, globalen Unternehmern eine Zusammenarbeit zu ermöglichen, um an diesem gigantischen Wert teilzuhaben.

ToJoy ist mit seinem Auslandsgeschäft in den Vereinigten Staaten, Europa, Lateinamerika, den ASEAN-Ländern sowie weiteren Ländern und Regionen präsent, hat Unternehmen mit Hauptsitz in Wien, New York City und Hongkong gegründet und bereitet die Expansion seiner Organisation in Japan, Südkorea und Indien vor. Die Gründung von ToJoy Western Europe ist ein weiterer wichtiger Schritt, mit dem das Unternehmen seine globale Aufstellung stärkt. ToJoy Western Europe wird ausserdem als Sprungbrett und Stützpunkt für die zweite Entwicklungsphase von ToJoy dienen. Die bei der Veranstaltung anwesenden Gäste und Vertreter aus Politik und Wirtschaft äusserten sich alle sehr positiv und unterstützten ToJoy West Europe nachdrücklich, und zeigten sich nicht nur hinsichtlich eines chinesischen Unternehmens, sondern auch hinsichtlich der chinesischen Wirtschaft optimistisch.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/899963/ToJoy_Western_Europe.jpg