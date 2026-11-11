Office Properties: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Office Properties hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -2.09 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.900 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 109.1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 114.2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch