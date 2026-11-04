Offerpad Solutions A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Offerpad Solutions A präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2.30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Offerpad Solutions A -3.700 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41.16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 78.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 132.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch