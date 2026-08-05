Offerpad Solutions A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Offerpad Solutions A hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.94 USD gegenüber -3.900 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 51.56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 160.3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 77.7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch