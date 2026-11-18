Off The Hook YS hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 110.62 Prozent auf 50.6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch