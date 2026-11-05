ÖV-Unternehmen spannen bei Handy-App zusammen

Bern (awp/sda) - Eine Reihe von Transportunternehmen aus der Deutschschweiz bietet künftig eine gemeinsame App an. Die BLS, die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) sowie die bisherigen Partner der "ÖV Plus"-App führen ihre Anwendungen bis Mitte 2027 zusammen. Ziel sind tiefere Vertriebskosten.

Zur heutigen "ÖV Plus"-App gehören Bernmobil, der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS), der Busbetrieb Solothurn Grenchen (Aremo), die Thuner STI Bus AG, der Tarifverbund Ostwind, die Verkehrsbetriebe Luzern, die Zugerland Verkehrsbetriebe und die Autobus AG Liestal.

Die künftige gemeinsame Anwendung wird unter dem Namen ÖV Plus betrieben, wie die beteiligten Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Die App soll Ticketkauf, Check-in/Check-out-Funktionen, Fahrpläne und Störungsmeldungen in Echtzeit bündeln.

Bis zum Betriebsstart im zweiten Quartal 2027 können die aktuellen Apps weiter genutzt werden.