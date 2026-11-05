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05.11.2026 12:09:36

ÖV-Unternehmen spannen bei Handy-App zusammen

BLS
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Bern (awp/sda) - Eine Reihe von Transportunternehmen aus der Deutschschweiz bietet künftig eine gemeinsame App an. Die BLS, die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) sowie die bisherigen Partner der "ÖV Plus"-App führen ihre Anwendungen bis Mitte 2027 zusammen. Ziel sind tiefere Vertriebskosten.

Zur heutigen "ÖV Plus"-App gehören Bernmobil, der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS), der Busbetrieb Solothurn Grenchen (Aremo), die Thuner STI Bus AG, der Tarifverbund Ostwind, die Verkehrsbetriebe Luzern, die Zugerland Verkehrsbetriebe und die Autobus AG Liestal.

Die künftige gemeinsame Anwendung wird unter dem Namen ÖV Plus betrieben, wie die beteiligten Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Die App soll Ticketkauf, Check-in/Check-out-Funktionen, Fahrpläne und Störungsmeldungen in Echtzeit bündeln.

Bis zum Betriebsstart im zweiten Quartal 2027 können die aktuellen Apps weiter genutzt werden.

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✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

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Short 15’649.11 13.99 STBNIU
Short 16’274.72 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’796.50 06.11.2026 17:30:15
Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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