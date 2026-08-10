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10.08.2026 06:37:00
Österreichische Post stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Österreichische Post gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.10 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.430 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 773.3 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 724.6 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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