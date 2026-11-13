Österreichische Post: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Österreichische Post hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.53 EUR. Im letzten Jahr hatte Österreichische Post einen Gewinn von 0.420 EUR je Aktie eingefahren.

Österreichische Post hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 762.8 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 724.2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch