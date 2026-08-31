Österreichische Post Aktie 2564102 / AT0000APOST4
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31.08.2026 18:00:38
Österreichische Post-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Österreichische Post-Aktie im Überblick.
Im August 2026 haben 2 Experten die Österreichische Post-Aktie analysiert.
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Das durchschnittliche Kursziel wird auf 30,55 EUR beziffert, während sich der aktuelle WIEN-Aktienkurs von Österreichische Post auf 31,05 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin
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Redaktion finanzen.ch
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