Österreichische Post-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

Im August 2026 haben 2 Experten die Österreichische Post-Aktie analysiert.

.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 30,55 EUR beziffert, während sich der aktuelle WIEN-Aktienkurs von Österreichische Post auf 31,05 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum

Redaktion finanzen.ch