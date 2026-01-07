|
07.01.2026 21:03:36
Oerlikon schliesst Standort in Italien
Pfäffikon SZ (awp) - Der Industriekonzern Oerlikon schliesst einen Standort seiner Tochter Amom in Italien. Dies sagte eine Konzernsprecherin am Mittwochabend auf Anfrage zu einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa, die von 70 Entlassungen geschrieben hatte.
Diese Zahl konnte die Oerlikon-Sprecherin zunächst nicht bestätigen. Laut Ansa haben Gewerkschaftsvertreter die Rücknahme der Kündigungen gefordert. Der Betrieb an dem Standort sei seit dem 1. Januar faktisch eingestellt, schrieb Ansa weiter.
Amom ist ein Unternehmen der Riri Gruppe, die Oerlikon im Jahr 2023 erworben hatte. Es stellt laut früheren Angaben Accessoires für Schuhe und Bekleidung sowie Schmuck-Accessoires für Modeartikel her.
jb/
