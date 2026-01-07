Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’324 0.0%  SPI 18’384 0.2%  Dow 49’095 -0.7%  DAX 25’122 0.9%  Euro 0.9316 0.2%  EStoxx50 5’924 -0.1%  Gold 4’460 -0.8%  Bitcoin 72’562 -2.7%  Dollar 0.7974 0.3%  Öl 60.1 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882Idorsia36346343
Top News
Warner Bros.-Aktie kaum beeindruckt: WBD-Board entscheidet gegen Paramounts Übernahmeangebot
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Alpine Select-Aktie: Starke Gewinnsteigerung 2025
Avolta-Aktie: Zwei langfristige Aufträge am Flughafen Palm Beach
Kudelski-Aktie: Nagravision soll auch EFL-Spiele vor illegalen Streams schützen
Suche...
Plus500 Depot
07.01.2026 21:03:36

Oerlikon schliesst Standort in Italien

Pfäffikon SZ (awp) - Der Industriekonzern Oerlikon schliesst einen Standort seiner Tochter Amom in Italien. Dies sagte eine Konzernsprecherin am Mittwochabend auf Anfrage zu einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa, die von 70 Entlassungen geschrieben hatte.

Diese Zahl konnte die Oerlikon-Sprecherin zunächst nicht bestätigen. Laut Ansa haben Gewerkschaftsvertreter die Rücknahme der Kündigungen gefordert. Der Betrieb an dem Standort sei seit dem 1. Januar faktisch eingestellt, schrieb Ansa weiter.

Amom ist ein Unternehmen der Riri Gruppe, die Oerlikon im Jahr 2023 erworben hatte. Es stellt laut früheren Angaben Accessoires für Schuhe und Bekleidung sowie Schmuck-Accessoires für Modeartikel her.

jb/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:19 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
09:52 SMI setzt neue Bestmarke
09:26 Marktüberblick: Daimler Truck gesucht
09:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
08:00 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Vor der 25‘000er-Barriere
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’823.94 19.59 S4FBCU
Short 14’101.11 13.88 SWUB0U
Short 14’662.18 8.74 BIASPU
SMI-Kurs: 13’324.03 07.01.2026 17:30:00
Long 12’725.92 19.59 SAPBLU
Long 12’447.96 13.95 S1FBQU
Long 11’905.64 8.94 S3JBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Breite Verfügbarkeit von Wegovy-Pille in den USA treibt Novo Nordisk-Aktie erneut kräftig nach oben
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
DroneShield-Aktie nach Höhenflug leichter: Neuer COO bleibt im Blick - ADF-Partnerschaft wird fortgesetzt
Bayer-Aktie fällt trotzdem ins Minus: Sevabertinib bekommt Breakthrough-Therapy-Status in den USA und China
VW-Aktie sinkt: Volkswagen meldet stark rückläufige Absatzzahlen in den USA - VW-Töchter zu Rückrufaktion gezwungen
Gold und Small-Cap-KI-Aktien: Das sind die Anlagetrends 2026 laut einer Goldman Sachs-Umfrage
Rheinmetall-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer klagt in den USA wegen mRNA-Patenten
Top-Performer 2026? Darum setzt ein Analyst lieber auf NVIDIA-Rivale AMD
Bayer-Aktie gefragt: Barclays Capital vergibt höhere Einstufung

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
21:11 Trump: Keine Dividendenausschüttung für Rüstungsfirmen
21:05 ROUNDUP: Wegner wegen Tennis-Match in Berliner Stromkrise unter Druck
20:50 Devisen: Eurokurs tritt auf der Stelle
20:45 Tennisspiel beim Stromausfall - Wegner äußert Selbstkritik
20:55 Fortschritten bei Friedensgesprächen: Selenskyj schließt Kriegsende bis Mitte 2026 nicht aus
20:38 Finnland: Verdächtiger Frachter an Kriminalpolizei übergeben
20:24 ROUNDUP 3: USA beschlagnahmen Tanker unter russischer Flagge
20:22 Trump verbietet Profi-Investoren Kauf von Einfamilienhäusern
20:16 Tote nach Angriff auf Häfen bei Odessa
19:53 Aktien New York: Dow dreht nach Rekordjagd ins Minus - Nasdaq legt zu