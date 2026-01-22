Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.01.2026 18:51:36

Oerlikon plant Ausbau seiner Produktionskapazitäten in Michigan

Pfäffikon SZ (awp) - Oerlikon setzt seine Wachstumsstrategie in Michigan fort und will die Produktionskapazitäten in dem US-Bundesstaat weiter ausbauen. Das Unternehmen prüft derzeit Optionen zur Erweiterung seiner Fertigung, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst.

Eine Entscheidung für eine zusätzliche Produktionsstätte in Michigan wird für 2028 erwartet. Angaben zum Volumen der Investitionen machte das Unternehmen in der Mitteilung nicht. Oerlikon wolle mit dem Ausbau seine Rolle als wichtiger Partner für die Luftfahrt-, Energie- und Automobilindustrie in Nordamerika stärken.

Oerlikon hat erstmals 2017 in Michigan investiert. Die Fabrik und das Forschungszentrum in Plymouth Township wurden schliesslich 2018 eröffnet. Damit seien rund 80 Stellen geschaffen worden, heisst es weiter. Seitdem habe man stetig weiter in den Standort investiert.

awp-robot/cg/ra

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:30 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
14:03 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
13:04 BNP Paribas: Wie Trends eine Branche verändern
09:34 UBS Logo UBS KeyInvest: Schweizer Aktien – Auf einem schmalen Grat/Infineon / SAP – High Tech und Rendite
09:11 Marktüberblick: Volkswagen und Deutsche Börse im Fokus
21.01.26 Die globalen geopolitischen Risiken nehmen zu
20.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Givaudan, Partners Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Meistgelesene Nachrichten

Carl Zeiss Meditec-Aktie mit zweistelligen Kursverlusten: Jahresausblick nach unten revidiert
Bayer-Aktie im Plus: FDA fördert Netzhaut-Zelltherapie
Berkshire Hathaway-Aktie: Wie sich der Konzern ohne Buffett zu Bitcoin positioniert
Krebsimpfstoff überzeugt: Moderna-Aktie mit deutlichem Kurssprung
Barry Callebaut-Aktie zieht nach Bekanntgabe von CEO-Wechsel kräftig an: Absatz bricht ein - Ausblick optimistisch
Buy-Note für SAP SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
ARYZTA-Aktie schnellt hoch: Management stellt weiteres organisches Wachstum in Aussicht
Rally bei Gold, Silber & Kupfer: Wird sich der Aufwärtstrend 2026 fortsetzen?
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag Verlust reich
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag im Minus

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

