Oerlikon mit Umsatzrückgang und höherer Profitabilität im dritten Quartal - Oerlikon-Aktie gewinnt

Oerlikon hat im dritten Quartal 2020 die Krise bei den Flugzeugbauern und in der Automobilindustrie weiter zu spüren bekommen.

Kostensenkungen und Wachstum im Chemiefasergeschäft haben die Profitabilität jedoch deutlich verbessert. Auf eine Guidance für das Gesamtjahr wird weiter verzichtet.

Insgesamt sank der Umsatz gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 6,4 Prozent auf 593 Millionen Franken und der Auftragseingang ging um 17,3 Prozent auf 518 Millionen zurück, wie Oerlikon am Dienstag mitteilt. Gegenüber dem Vorquartal wurde jedoch ein Wachstum von rund 16 Prozent erreicht.

Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA lag derweil mit 92 Millionen um rund 8,1 Prozent über dem Vorjahreswert, womit sich die entsprechende Marge auf 15,6 Prozent von 13,5 im Vorjahreszeitraum verbessert hat.

"Wir haben mit den Kostensenkungen bereits im vergangenen Jahr begonnen, schon lange vor Corona", sagte CEO Roland Fischer gegenüber AWP. "Das Ergebnis zeigt, dass unsere Massnahmen greifen und wir sind unserem Zeitplan voraus."

Kostensenkung schneller als geplant

Die Kostensenkungsprogramme würden mindestens bis Ende 2021 fortgesetzt. Bisher habe man vor allem das kurzfristige Potenzial gehoben. Mehr als 650 der angestrebten über 800 Stellen seien bereits abgebaut worden. Auf die Schweiz und Liechtenstein entfallen dabei 40 Arbeitsplätze. Damit sei der Abbau grösstenteils abgeschlossen, betonte Fischer. Die Kostensenkungen sollen jährliche Einsparungen von 70 Millionen Franken erreichen.

Fischer sieht aber auch auf der Marktseite bei Oberflächen positive Signale. "Bei Surface Solutions habe der Bestellungseingang gegenüber dem Vorquartal zugelegt und zeigte im September weiterhin positive Tendenzen", betonte der Unternehmenschef. Dies sei auf eine erste Erholung an den Automobil- und Werkzeugmärkten in China, Indien und Europa zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr betrug das Umsatzminus jedoch 24 Prozent.

Vorsichtig vor dem Hintergrund der Pandemie

Die Division Manmade Fibers, die Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Kunstfasern baut, sei auf Kurs, den angesteuerten Bestellungseingang und das Umsatzziel von über 1 Milliarde Franken bis Ende 2020 zu erreichen, heisst es weiter. Die guten Zahlen seien auf die beachtliche Erholung im Geschäft mit Filament-Anlagen in China und die anhaltende Belebung der Nachfrage nach Meltblown-Lösungen für Vliesstoffe zurückzuführen. Diese werden auch bei der Produktion von Gesichtsmasken verwendet. "Die Liefers-Slots reichen inzwischen bis ins Jahr 2023", betonte CEO Fischer. Das Geschäft mit Teppichgarnen sei eher schwach, so zum Beispiel in den USA, komme aber derzeit wieder etwas zurück.

Die Entwicklung in den Endmärkten sei nach wie vor schwer vorhersehbar, verschärft durch die Pandemie und geopolitische Faktoren. Auf eine Guidance für das Gesamtjahr hat das Unternehmen angesichts der Unwägbarkeiten bei der Entwicklung der COVID-19-Pandemie verzichtet. "Da sind wir vor diesem Hintergrund vorsichtig", sagte Fischer.

Umbau in der Geschäftsführung

Das operative Geschäft soll durch die Berufung der Segment-Chefs in die Konzernleitung gestärkt werden. Dabei hat Konzern-CEO Roland Fischer die Leitung von Surface Solutions per Anfang Oktober an den früheren Siemens-Manager Markus Tacke übergeben. Dieser wird dann, ebenso wie der CEO der Division Manmade Fibers Georg Stausberg, ab dem 1. Januar 2021 der Konzernleitung angehören.

Mit den Zahlen hat Oerlikon die Erwartungen der Analysten bei Umsatz und Betriebsergebnis übertroffen, der Auftragseingang war jedoch etwas schwächer. Die Oerlikon-Aktien reagieren mit einem deutlichen Kursanstieg von 6,2 Prozent auf 7,06 Franken auf die Quartalszahlen.

Oerlikon-Aktien nach Quartalszahlen sehr fest

Die Aktien des Industriekonzerns Oerlikon notieren am Dienstag an der SIX deutlich fester. Die Oerlikon-Aktien gewinnen am Mittag zeitweise 5,49 Prozent auf 7,02 Franken hinzu.

Der EBITDA und die Marge hätten deutlich über den Konsenserwartungen gelegen, schreibt der Analyst der ZKB. Die Restrukturierungsmassnahmen schienen Wirkung zu zeigen. Der Auftragseingang habe jedoch klar unter den Erwartungen gelegen, was an Surface Solutions lag. Der Bereich scheine eine ungewisse Zukunft vor sich zu haben. Bei Manmade Fibers sei das Management zuversichtlich. Bei der ZKB lautet die Einstufung der Aktien "Marktgewichten".

Ähnlich bewertet der Analyst der Baader Bank die Zahlen. Die Restrukturierung von Surface Solutions habe positive Wirkung gezeigt und der EBITDA sei über den Erwartungen ausgefallen. Der einzige Grund zur Sorge könnte jedoch der geringere Auftragseingang sein. Die Aktienbewertung lautet hier "Reduce" und das Kursziel liegt bei 7 Franken.

Deutlich positiver bewertet der Experte von Vontobel das Unternehmen. Hier lautet das Rating "Buy" und das Kursziel liegt bei 8,70 Franken. Mit Blick auf mögliche erneute COVID-19-Lockdowns sei der Ausblick bei Surface unsicher. Der Markt würde jedoch die sich in der Zukunft gegenseitig verstärkenden Effekte von nachhaltigen Kostensenkungen bei einer gleichzeitigen Marktverbesserung unterschätzen, schreibt der Analyst.

Auch bei der UBS wird der Ordereingang als mögliche Bremse für eine positive Kursreaktion gesehen. Die Kostensenkungen durch die Restrukturierung lägen nun mit 70 Millionen Franken pro Jahr rund 10 Millionen über dem zuvor genannten Wert. Demgegenüber blieben die Kosten für die Massnahmen unverändert. Das könnte zu einer Anhebung der Gewinnschätzungen führen. Auch bei der UBS lautet die Einstufung für die Oerlikon-Aktien "Buy" und das Kursziel liegt bei 10,20 Franken.

yr/tt

Pfäffikon (awp)