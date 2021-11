Oerlikon: CTO Helmut Rudigier tritt Ende 2021 in den Ruhestand

Pfäffikon SZ (awp) - Beim Industriekonzern Oerlikon tritt Technologiechef (CTO) Helmut Rudigier Ende 2021 in den Ruhestand. Der 1955 geborene Österreicher arbeitet seit 1986 für das Unternehmen. "Er hat unsere Forschung und Entwicklung (FuE) massgeblich geprägt, an innovativen Lösungen mitgewirkt", schrieb Oerlikon am Mittwoch in einem Communiqué.

"Um eine stärkere Ausrichtung der FuE auf die Markt- und Kundenbedürfnisse zu gewährleisten, werden ab dem 1. Januar 2022 die CTOs der Divisionen die FuE und die technologischen Innovationen ihrer jeweiligen Division leiten", hiess es weiter. In der Folge wird die Konzernleitung kleiner. Ab Januar besteht sie nur noch aus fünf Mitgliedern.

jb/tt