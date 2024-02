Oerlikon-Aktie springt dennoch an: Oerlikon verzeichnet 2023 klar weniger Gewinn und kürzt Dividende

Umsatz und Auftragseingang reduzierten sich klar, ebenso der Gewinn. Nun will das Unternehmen die Textilsparte abstossen und sich auf Oberflächentechnologie konzentrieren.

Der Umsatz schrumpfte um 7,4 Prozent auf 2,69 Milliarden und der Auftragseingang um 17,8 Prozent auf 2,46 Milliarden Franken. Damit wurden die Rekordwerte des Vorjahres deutlich verpasst.

Von den beiden Divisionen litt insbesondere die auf die Textilindustrie ausgerichtete Polymer Processing Solutions unter dem schwierigen konjunkturellen Umfeld. Der währungsbereinigte organische Rückgang von 5,9 Prozent auf noch 1,17 Milliarden Franken war bestimmt durch den Rückgang im Filament-Geschäft von Polymer Processing Solutions, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Die Division Oberflächentechnologie (Surface Solutions) legte hingegen organisch um 7,0 Prozent auf 1,52 Milliarden Umsatz zu. Dazu trug auch die Akquisition von Riri bei, wogegen der Währungseinfluss deutlich negativ ausfiel.

Operativer Gewinn sinkt markant

Der rückläufige Umsatz wirkte sich auch auf den Gewinn aus. Der operative Betriebsgewinn (EBITDA) ging um 13,4 Prozent auf 444 Millionen Franken zurück und die entsprechende Marge um 1,1 Prozentpunkte auf 16,5 Prozent. Grund dafür seien geringere Umsätze, höhere Herstellungskosten, nachteilige Wechselkursauswirkungen und ungünstige Mixeffekte gewesen, so Oerlikon.

Der Reingewinn erreichte mit 23 Millionen Franken noch einen Viertel des Vorjahreswerts, dies wegen Sondereffekten. Oerlikon will sich nun nicht nur von der Textilmaschinensparte trennen, sondern richtet auch das Geschäft Additive Manufacturing neu aus und optimiert Standorte in Deutschland. Dies führt zu einmaligen Sonderkosten, welche im vierten Quartal 2023 verbucht wurden. So werden die Kosten aus nicht fortgeführten Tätigkeiten auf Stufe EBIT auf 83 Millionen Franken beziffert.

Angesichts des geschrumpften Gewinns soll die Dividende um 15 Rappen auf 20 Rappen je Aktie gekürzt werden. Mit den vorgelegten Zahlen hat Oerlikon die Schätzungen der Analysten gemäss AWP-Konsens mit dem Umsatz- und Auftragseingang in etwa erreicht und mit der - allerdings um Sondereffekte bereinigten - operativen Marge übertroffen.

Für 2024 rechnet Oerlikon mit einem währungsbereinigten organischen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich sowie mit einer EBITDA-Marge zwischen 15,0 und 15,5 Prozent. Das Wachstum bei Surface Solutions werde durch den zyklischen Rückgang bei Polymer Processing kompensiert, heisst es dazu.

Oerlikon will sich künftig auf Oberflächen-Technologie beschränken

Oerlikon konzentriert sich künftig auf das Geschäft mit Oberflächenlösungen. Vom Textilgeschäft der Division Polymer Processing Solutions und damit von knapp der Hälfte des Umsatzes will sich das Unternehmen trennen.

Der Bereich Polymer Processing Solutions, also die Maschinen zum Spinnen von Textilfasern, wird abgespalten, wie Oerlikon am Dienstag mitteilte. Ob die Division verkauft oder eine andere Lösung gefunden wird, ist noch offen. "Wir prüfen verschiedene Optionen", sagte Finanzchef Philipp Müller an einer Telefonkonferenz.

Oerlikon wird damit künftig deutlich kleiner. Mit rund 3800 Mitarbeitern trug die Division Polymer Processing im vergangenen Jahr etwas weniger als 1,2 Milliarden Franken zum Umsatz von Oerlikon bei und damit rund 43 Prozent. Sie verfügt global über 11 Produktions- und Forschungsstandorte sowie 35 Anlaufstellen für Verkauf und Service.

Wegen der konjunkturellen Flaute in der Textilindustrie hatte Oerlikon bereits Ende 2022 Massnahmen zur Kostensenkung angekündigt. Rund 800 Stellen wurden dabei global abgebaut, mehrheitlich in Deutschland. Dieser Stellenabbau sei mittlerweile abgeschlossen und die Division sei für die tiefere Nachfrage gut aufgestellt, erklärte Müller. Er stellt für die Division im laufenden Jahr eine EBITDA-Marge von rund 11 Prozent in Aussicht, nach 14,5 Prozent im vergangenen Jahr.

Keine Eile mit Ablösungsprozess

Er begründete die geplante Trennung von Polymer Processing unter anderem mit den fehlenden Synergien zwischen den beiden Divisionen. Für den Ablösungsprozess will sich Oerlikon indes genug Zeit nehmen. Er soll in den kommenden 12 bis 36 Monaten umgesetzt werden. Der genaue Zeitpunkt sei abhängig von der zyklischen Erholung des Filament-Bereichs.

Bei einem allfälligen Verkauf würden die zufliessenden Mittel laut Müller wohl am ehesten für das organische wie akquisitorische Wachstum der Sparte Oberflächentechnologie (Surface Solutions) verwendet werden.

Mit Oberflächenlösungen setzte Oerlikon im Geschäftsjahr 2023 gut 1,5 Milliarden Franken um. Auch hier nimmt Oerlikon Anpassungen in der Organisation vor. So wurde das Geschäft mit Additive Manufacturing (3D-Druck) strategisch neu ausgerichtet und die Produktion im grössten Wachstumsmarkt USA konzentriert.

Kein grösserer Stellenabbau mehr geplant

Um die Widerstandsfähigkeit der Division zu stärken, optimiert Surface Solutions zudem die Standorte für Beschichtungen in Deutschland und stellt die Dienstleistungen im Bereich thermisches Spritzen in den USA ein. Damit ist laut Müller indes keine grösserer Stellenabbau mehr verbunden, weder in der Schweiz noch sonst wo. Es handle sich lediglich um eine Verschlankung der Organisation.

Von den ursprünglich fünf Oerlikon-Divisionen bleibt damit künftig nur noch eine übrig. Bereits 2014 hatte sich der Konzern auf zwei Divisionen verkleinert. Von dem nun finalen Schritt verspricht sich Oerlikon dank starkem Fokus auf einen Markt und Technologieführerschaft mehr Wachstum und Profitabilität.

Ist die Abspaltung dann einmal über die Bühne, will Michael Süss sein Doppelmandat als Executive Chairman beenden.

Die Aktien von Oerlikon gehören am Dienstag zu den Gewinnern. Grund für den Kursanstieg dürften aber weniger die Jahreszahlen als vielmehr die geplante Neuausrichtung des Geschäfts mit einer Abspaltung der Textilsparte und damit einer weiteren radikalen Verschlankung des Unternehmens sein. Für diesen Prozess will sich Oerlikon allerdings 12 bis 36 Monate Zeit lassen.

An der SIX steigen die Titel zeitweise um 6,43 Prozent auf 4,14 Franken. Mit gut 372'000 Aktien ist bereits fast das durchschnittliche Tagesvolumen erreicht.

Die Analysten bewerten die geplante Trennung vom Textilgeschäft insgesamt positiv. RBC spricht von einem "radikalen Schritt" und auch die anderen Experten zeigen sich überrascht, aber mehrheitlich positiv. Allerdings dürfte es im aktuell negativen Marktumfeld schwierig sein, einen attraktiven Verkauf zu realisieren, gibt etwa ZKB-Experte Yannik Ryf zu bedenken.

Beim Blick auf die Jahreszahlen fällt vor allem der Reingewinn negativ auf. Dieser liegt aufgrund von Einmalkosten und Wertberichtigungen mit nur 23 Millionen Franken deutlich unter dem AWP-Konsens (102 Millionen). Die reduzierte Dividende sei indes erwartet worden, heisst es bei Vontobel. Für Baader Helvea liegt derweil der Umsatzausblick im Rahmen der Schätzungen, die operative Profitabilität erscheine eher ambitioniert.

cf/tv/ra/dm/kw

Pfäffikon (awp)