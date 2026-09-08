|Kapitalmarkttag
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08.09.2026 07:36:00
Oerlikon-Aktie: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus
Oerlikon hat anlässlich seines Kapitalmarkttags neue Finanzziele bis 2030 vorgestellt.
Zudem soll die operative EBITDA-Marge bis 2030 auf über 20 Prozent steigen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) soll mehr als 10 Prozent betragen.
Im Jahr 2025 erzielte das in der Oberflächentechnik und im Chemiefaser-Maschinenbau tätige Unternehmen einen Umsatz von 1,57 Milliarden Franken bei einer EBITDA-Marge von 17,3 Prozent. Oerlikon beschäftigt weltweit rund 10'000 Mitarbeitende in 38 Ländern und betreibt 110 Beschichtungsstandorte.
Als Wachstumstreiber nennt der Konzern strukturelle Trends in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Halbleiter, Stromerzeugung, Verteidigung und Elektrifizierung. Im Bereich Stromerzeugung verfügt Oerlikon nach eigenen Angaben über rund zwei Drittel der weltweit installierten Basis an Thermospritzsystemen.
awp-robot/dm
Pfäffikon SZ (awp)
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