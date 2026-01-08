|Betrieb eingestellt
|
08.01.2026 11:04:00
Oerlikon-Aktie in Rot: Schliessung eines Standorts in Italien
Der Industriekonzern Oerlikon schliesst einen Standort seiner Tochter Amom in Italien.
Diese Zahl konnte die Oerlikon-Sprecherin zunächst nicht bestätigen. Laut Ansa haben Gewerkschaftsvertreter die Rücknahme der Kündigungen gefordert. Der Betrieb an dem Standort sei seit dem 1. Januar faktisch eingestellt, schrieb Ansa weiter.
Amom ist ein Unternehmen der Riri Gruppe, die Oerlikon im Jahr 2023 erworben hatte. Es stellt laut früheren Angaben Accessoires für Schuhe und Bekleidung sowie Schmuck-Accessoires für Modeartikel her.Oerlikon-Papiere fallen an der SIX am Donnerstag zeitweise 2,59 Prozent auf 3,35 Franken.
jb/
Pfäffikon SZ (awp)
