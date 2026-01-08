Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’325 0.0%  SPI 18’372 -0.1%  Dow 48’996 -0.9%  DAX 25’133 0.0%  Euro 0.9314 0.0%  EStoxx50 5’915 -0.1%  Gold 4’432 -0.6%  Bitcoin 71’743 -1.5%  Dollar 0.7974 0.0%  Öl 60.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Jungfraubahn-Aktie unverändert: Konzern setzt sich langfristige Ziele
Oerlikon-Aktie in Rot: Schliessung eines Standorts in Italien
Polkadot: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Tezos: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen
Alpine Select-Aktie stärker: Starke Gewinnsteigerung 2025
Suche...
Betrieb eingestellt 08.01.2026 11:04:00

Oerlikon-Aktie in Rot: Schliessung eines Standorts in Italien

Oerlikon-Aktie in Rot: Schliessung eines Standorts in Italien

Der Industriekonzern Oerlikon schliesst einen Standort seiner Tochter Amom in Italien.

Dies sagte eine Konzernsprecherin am Mittwochabend auf Anfrage zu einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa, die von 70 Entlassungen geschrieben hatte.

Diese Zahl konnte die Oerlikon-Sprecherin zunächst nicht bestätigen. Laut Ansa haben Gewerkschaftsvertreter die Rücknahme der Kündigungen gefordert. Der Betrieb an dem Standort sei seit dem 1. Januar faktisch eingestellt, schrieb Ansa weiter.

Amom ist ein Unternehmen der Riri Gruppe, die Oerlikon im Jahr 2023 erworben hatte. Es stellt laut früheren Angaben Accessoires für Schuhe und Bekleidung sowie Schmuck-Accessoires für Modeartikel her.

Oerlikon-Papiere fallen an der SIX am Donnerstag zeitweise 2,59 Prozent auf 3,35 Franken.

jb/

Pfäffikon SZ (awp)

Weitere Links:

Oerlikon-Aktie tiefrot: Umsatzrückgang und Reinverlust im ersten Halbjahr

Bildquelle: OC Oerlikon
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:13 UBS Logo UBS KeyInvest: Global Quantum Leaders Index – Startschuss für einen Megatrend/Eli Lilly / Novo Nordisk – Preiskampf und Patentsieg
09:25 Marktüberblick: Siemens-Aktie gesucht
09:00 Vontobel’s Schweizer Aktienfavoriten («Top Picks») für das Jahr 2026
08:58 SMI kann Gewinne nicht halten
07.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
07.01.26 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’880.66 19.59 SIFB3U
Short 14’156.14 13.88 SB1BHU
Short 14’700.21 8.88 SGXB8U
SMI-Kurs: 13’325.15 08.01.2026 10:48:26
Long 12’791.36 19.89 S3RBYU
Long 12’508.73 13.95 SATBDU
Long 11’974.52 8.97 SSKBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer klagt in den USA wegen mRNA-Patenten
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
DroneShield-Aktie nach Höhenflug leichter: Neuer COO bleibt im Blick - ADF-Partnerschaft wird fortgesetzt
Allianz-Aktie: Deutsche Bank AG gibt höheres Hold-Rating
Commerzbank-Aktie schwächer: Orcel dämpft Spekulationen um UniCredit-Übernahme
Bayer-Aktie gefragt: Barclays Capital vergibt höhere Einstufung
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag mit Kurseinbussen
Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag freundlich
Nach neuem Rekordhoch: SMI geht kaum verändert aus dem Handel -- DAX zum Handelsende nahe Bestmarke -- US-Börsen schliessen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend im Minus

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
11:02 OTS: BSI Software / Johannes Diebig wird Chief Sales Officer bei BSI Software
11:01 CDU sagt Klausurtagung wegen Wetterwarnungen ab
10:57 Ifo-Institut: Stimmung in Ost-Wirtschaft bleibt stabil
10:56 ROUNDUP: Zwei Brandenburger Minister verlassen BSW
10:50 China wirft USA Willkür bei Tanker-Beschlagnahme vor
10:50 Deutsche Börse-News: "Keine Euphorie trotz Allzeithoch" Marktstimmung
10:49 ANALYSE-FLASH: UBS hebt BNP Paribas auf 'Buy' und Ziel auf 103 Euro
10:48 EZB: Inflationserwartungen der Verbraucher stabil
10:47 Trump: US-Aufsicht über Venezuela und Ölindustrie über Jahre
10:46 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 3600 Pence