Oerlikon-Aktie: Ausbau von Produktionskapazitäten in Michigan

Das Unternehmen prüft derzeit Optionen zur Erweiterung seiner Fertigung, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst.

Eine Entscheidung für eine zusätzliche Produktionsstätte in Michigan wird für 2028 erwartet. Angaben zum Volumen der Investitionen machte das Unternehmen in der Mitteilung nicht. Oerlikon wolle mit dem Ausbau seine Rolle als wichtiger Partner für die Luftfahrt-, Energie- und Automobilindustrie in Nordamerika stärken.

Oerlikon hat erstmals 2017 in Michigan investiert. Die Fabrik und das Forschungszentrum in Plymouth Township wurden schliesslich 2018 eröffnet. Damit seien rund 80 Stellen geschaffen worden, heisst es weiter. Seitdem habe man stetig weiter in den Standort investiert.

awp-robot/cg/ra

Pfäffikon SZ (awp)