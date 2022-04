Ölpreis in Lauerstellung

Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat errechnet, dass die Energiepreise sinken würden, wenn die EZB die Leitzinsen anhebt. Gleichzeitig würde aber die Industrieproduktion ausgebremst und die Arbeitslosigkeit steigen.

Anders als die amerikanische Fed oder die Bank of England haben die Frankfurter Währungshüter die Zinswende bislang noch nicht eingeleitet. Frühestens gegen Jahresende haben sie eine Abkehr von ihrer jahrelangen Nullzinspolitik signalisiert. Eine Zinserhöhung führe laut DIW zu schlechteren Finanzierungsbedingungen und sinkender Nachfrage.

Die Arbeitslosenquote dürfte nach dem Schock um etwas mehr als 0,1 Prozentpunkte steigen. Während die Industrie sich schnell erhole und nach rund drei Monaten zum Ausgangsniveau zurückkehre, sei der Anstieg der Arbeitslosenquote nachhaltiger. Durch eine restriktive Geldpolitik könne die EZB sich gegen steigende Verbraucher- und auch Energiepreise stemmen, riskiere jedoch, die Erholung der Wirtschaftsaktivität zu verlangsamen.

Euro vor Erholung?

Die Geldpolitik wirkt über den Euro. Wertet der Euro auf, sinken die Verbraucherpreise für Kraftstoffe und Heizkosten in Deutschland signifikant, so die Experten. Mit einer Zinserhöhung hätte die EZB demnach theoretisch ein wirkungsvolles Instrument in der Hand, die Preise im Euroraum insgesamt zu stabilisieren. Ausserdem dürfte dieser Schritt den Euro unterstützen.

Aktuell liegt die Inflationsrate in Deutschland mit 7,3 Prozent so hoch ist wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr. Eine Leitzinserhöhung, die den Zins der einjährigen deutschen Bundesanleihe um ein Viertel Prozentpunkt steigen lasse, würde dem DIW zufolge die deutschen Verbraucherpreise noch im selben Monat um 0,2 Prozent dämpfen. Das entspreche immerhin einem Zehntel des jährlichen Inflationsziels der EZB, das bei zwei Prozent liegt.

Sowohl Heizkosten als auch Kraftstoffe reagierten stark auf eine Zinserhöhung, heisst es in der Untersuchung. Kraftstoffpreise würden noch im Monat des Zinsschocks um mehr als vier Prozent nachgeben. Auch die Preise für Strom und Heizenergie fielen – um bis zu zwei Prozent – und sänken signifikant für rund zehn Monate, so die Ökonomen. Der Ölpreis gebe ebenfalls im Zuge des Zinsschocks nach, aber nur sehr kurz. Das meist in Euro gehandelte Gas verbillige sich ebenfalls, aber kürzer und vor allem weitaus geringer als Heizöl. Die Gaspreise sänken im Wohn-Index um nur ein Prozent, während die Preise für Heizöl um neun Prozent nachgäben.

Ölpreis verharrt auf hohem Niveau

Auch ohne eine bisherige EZB-Zinserhöhung hat sich der Ölpreis beruhigt. WTI-Öl bildet seit einigen Wochen einen Seitwärtstrend aus und pendelt zwischen 126 und 92 Dollar. Der MACD (Momentum) ist ebenfalls rückläufig, so dass ein Text der unteren Begrenzung möglich erscheint.

