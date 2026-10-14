TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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14.10.2026 13:24:00
Öl- und Gasfund in der Nordsee: Equinor setzt auf schnelle Förderung - Aktien reagieren
Equinor hat gemeinsam mit Petoro und TotalEnergies ein Öl- und Gasfeld in der Nordsee entdeckt, dessen förderbare Ressourcen vorläufig auf 19 bis 50 Millionen Barrel Öläquivalent geschätzt werden.
Förderung über bestehende Infrastruktur geplant
"Wir planen, den Fund schnell an bestehende Unterwasseranlagen anzubinden und die Mengen über die Plattform Oseberg Sor zu fördern", sagte Frode Skarstein, Equinors Senior Vice President für Exploration und Produktion West. "Durch die Nutzung bereits bezahlter Infrastruktur erzielen wir eine gute Ressourcenausschöpfung und wettbewerbsfähige Barrel."
Equinor teilte weiter mit, dass Norwegen 20 Prozent des europäischen Ölbedarfs und 30 Prozent des Gasbedarfs decke. Da die Produktion aus bestehenden Feldern mit zunehmender Reife jedoch zurückgehe, seien kontinuierliche Exploration und die Erschliessung von Randfunden in der Nähe bestehender Infrastruktur erforderlich. Nur so könnten ein hohes Aktivitätsniveau und die zuverlässige Energieversorgung Europas aufrechterhalten werden.
Equinor plant weitere Bohrungen bis 2035
Bis 2035 plant Equinor, 200 explorationsnahe Bohrungen durchzuführen und rund 75 Unterwasserprojekte zu realisieren.
Equinor strebt an, die Produktion auf dem norwegischen Festlandsockel 2035 bei 1,3 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag stabil zu halten. Rund 70 Prozent davon sollen aus neuen Bohrungen und Erschliessungen stammen, hiess es.
TotalEnergies-Aktie reagiert
Die Aktie von TotalEnergies gewinnt an der Euronext in Paris zeitweise 0,13 Prozent auf 79,99 Euro. Titel von Equinor gewinnen in Oslo zeitweise 1,50 Prozent auf 432,60 NOK.
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