Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’188 0.4%  SPI 20’032 0.4%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’206 -0.4%  Euro 0.9306 -0.1%  EStoxx50 6’142 -0.8%  Gold 4’152 1.1%  Bitcoin 67’286 -0.9%  Dollar 0.8291 -0.7%  Öl 103.8 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148DocMorris4261528
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Siemens-Aktie dennoch tiefer: Milliardenauftrag für 113 Batteriezüge in Niedersachsen
Nestlé-Aktie: US-Klage wegen Schwermetallen in Nahrung
Siemens-Aktie: Verkauf von Zürcher Areal - neuer Hauptsitz
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
ETF Sparplan

TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Vor Norwegen 14.10.2026 13:24:00

Öl- und Gasfund in der Nordsee: Equinor setzt auf schnelle Förderung - Aktien reagieren

Öl- und Gasfund in der Nordsee: Equinor setzt auf schnelle Förderung - Aktien reagieren

Equinor hat gemeinsam mit Petoro und TotalEnergies ein Öl- und Gasfeld in der Nordsee entdeckt, dessen förderbare Ressourcen vorläufig auf 19 bis 50 Millionen Barrel Öläquivalent geschätzt werden.

TotalEnergies
75.28 CHF 0.57%
Kaufen Verkaufen
Equinor hat zusammen mit den Partnern Petoro und TotalEnergies ein Öl- und Gasfeld in der Nordsee entdeckt. Dies teilte das norwegische Unternehmen mit. Die vorläufige Schätzung des Volumens liege zwischen 19 Millionen und 50 Millionen Barrel Öläquivalent an förderbaren Ressourcen.

Förderung über bestehende Infrastruktur geplant

"Wir planen, den Fund schnell an bestehende Unterwasseranlagen anzubinden und die Mengen über die Plattform Oseberg Sor zu fördern", sagte Frode Skarstein, Equinors Senior Vice President für Exploration und Produktion West. "Durch die Nutzung bereits bezahlter Infrastruktur erzielen wir eine gute Ressourcenausschöpfung und wettbewerbsfähige Barrel."

Equinor teilte weiter mit, dass Norwegen 20 Prozent des europäischen Ölbedarfs und 30 Prozent des Gasbedarfs decke. Da die Produktion aus bestehenden Feldern mit zunehmender Reife jedoch zurückgehe, seien kontinuierliche Exploration und die Erschliessung von Randfunden in der Nähe bestehender Infrastruktur erforderlich. Nur so könnten ein hohes Aktivitätsniveau und die zuverlässige Energieversorgung Europas aufrechterhalten werden.

Equinor plant weitere Bohrungen bis 2035

Bis 2035 plant Equinor, 200 explorationsnahe Bohrungen durchzuführen und rund 75 Unterwasserprojekte zu realisieren.

Equinor strebt an, die Produktion auf dem norwegischen Festlandsockel 2035 bei 1,3 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag stabil zu halten. Rund 70 Prozent davon sollen aus neuen Bohrungen und Erschliessungen stammen, hiess es.

TotalEnergies-Aktie reagiert

Die Aktie von TotalEnergies gewinnt an der Euronext in Paris zeitweise 0,13 Prozent auf 79,99 Euro. Titel von Equinor gewinnen in Oslo zeitweise 1,50 Prozent auf 432,60 NOK.

DOW JONES-

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -43.38 123599502
Long 8 -39.84 140259975
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

TotalEnergies-Aktie im Minus: Rückenwind für CEO und Strategie durch den Verwaltungsrat
TotalEnergies: Chance auf einen neuen Anlauf
Erste Schätzungen: TotalEnergies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu TotalEnergies

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten