Ökostrom-Branche: Strompreisbremse bleibt Hemmschuh für Investitionen

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) hält die geplante Strompreisbremse trotz der Nachbesserungen durch die Koalitionsfraktionen noch immer für einen Hemmschuh für Investitionen.

Einige Kritikpunkte der Branche an der Strompreisbremse seien von SPD, Grünen und FDP berücksichtigt worden. "Dennoch bleibt das Gesetz in seiner Komplexität und Ausgestaltung ein Hemmschuh für Marktakteur*innen und deren Investitionsbereitschaft", sagte BEE-Präsidentin Simone Peter in einer Stellungnahme.

Positiv sei, dass die Bundesnetzagentur die Möglichkeit erhalte, Gebotshöchstwerte bei Ausschreibungen als Inflationsausgleich um 10 Prozent, bei Innovationen um bis zu 25 Prozent anzuheben. Insgesamt blieben die Erneuerbaren durch den Entwurf jedoch weiterhin schlechter gestellt als konventionelle Energieträger und die Investitionsspielräume würden beschränkt.

Unverhältnismässig verschärft habe sich aber die Lage für Power Purchase Agreements (PPA) und damit für den marktgetriebenen Ausbau der Erneuerbaren. Nur Altverträge, die vor dem 1. November 2022 abgeschlossen wurden, sowie der erste PPA-Vertrag von Neuanlagen sollen ein Wahlrecht für eine Abschöpfung auf Grundlage der realen Erlöse erhalten. Hier hätte man auf eine Rückwirkung verzichten sollen.

"Die umfassende Erlösabschöpfung trifft die Branche in einer schwierigen Zeit mit inflationsbedingt gestiegenen Kosten und einer angespannten globalen Wirtschaftslage. Die Bundesregierung muss im kommenden Jahr dringend nachlegen und die geplante Entfesselung starten", forderte Peter.

Der Bundestag will die geplanten Gas- und Strompreisbremsen am Donnerstag in zweiter und dritter Lesung verabschieden.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/smh

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2022 05:22 ET (10:22 GMT)