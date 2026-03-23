|
23.03.2026 11:36:40
Ökonomen: Europa braucht Antwort auf US-Stablecoins
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Europa muss nach Aussage von Ökonomen eine Antwort auf mit US-Staatsanleihen hinterlegte Stablecoins finden. "Die USA fördern Stablecoins, um eventuell die Nachfrage nach US-Staatsanleihen zu erhöhen. Für Europa ist es daher essenziell, eine sichere und zukunftsfähige Alternative zu schaffen, welche die Rolle des Euro stärkt", schrieb Florian Heider, der wissenschaftliche Leiter des Leibnitz Institute für Financial Research (Safe) in der Mitteilung zur Vorstellung eines so genannten White Paper.
Darin kommen vier Forscher, darunter drei vom Safe, zu dem Schluss, dass sich ohne europäisches Handeln die Nachfrage weiter von Euro- zu US-Staatsanleihen verlagern könnte. "Das schwächt die monetäre Souveränität Europas", warnen die Forscher.
Die Studie skizziert strategische Szenarien für Europa. Demnach beginnt sich ein privat organisiertes und Euro-denominiertes Stablecoin-Ökosystem herauszubilden, das jedoch bislang von begrenztem Umfang sei und auf private Intermediäre angewiesen bleibe. Ausserdem erfordere es eine einheitliche Aufsicht über alle Rechtsordnungen hinweg.
Eine robustere, alternative Lösung zur Stärkung des Euros sei die Einführung des digitalen Euro. "Digitales Zentralbankgeld ist deshalb die stärkste Option der monetären Verankerung in einem digitalen Finanzsystem", so Safe-Forscherin Tatiana Farina.
Als öffentliches digitales Abwicklungsinstrument würde der digitale Euro eine alternative, sichere Grundlage für das europäische Finanzsystem bieten, monetäre Steuerungsfähigkeit gewährleisten und die Abhängigkeit von in Fremdwährung denominierten Instrumenten verringern. Nach Meinung der Autoren der Studie sollte die Einführung des digitalen Euro daher beschleunigt werden. Das Europäische Parlament dürfte seine Position zum digitalen Euro in diesem Jahr festlegen.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/cln
(END) Dow Jones Newswires
March 23, 2026 06:36 ET (10:36 GMT)
Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt
Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich tiefrot
Die heimische sowie die deutsche Börse zeigen sich zum Wochenbeginn von ihrer schwächeren Seite. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.