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25.10.2026 06:49:19
Ökonom: Bund soll Vonovia kaufen: "Ich bezweifle, dass eine Enteignung am Ende günstiger ist"
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
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