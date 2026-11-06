Odyssey Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Odyssey Technologies veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.540 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16.54 Prozent zurück. Hier wurden 56.4 Millionen INR gegenüber 67.6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch