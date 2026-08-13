Odyssey Marine Exploration präsentierte Quartalsergebnisse

Odyssey Marine Exploration liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Odyssey Marine Exploration die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.480 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 42.86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0.1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0.1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch