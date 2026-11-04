Odyssey Marine Exploration: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Odyssey Marine Exploration hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.98 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Odyssey Marine Exploration ein EPS von -7.750 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 83.33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0.1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch