Odyssey Group International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Odyssey Group International hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0.050 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Odyssey Group International ein Ergebnis je Aktie von -0.020 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch