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12.08.2026 06:37:00
Odyssey gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Odyssey hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.75 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.200 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 132.1 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 68.53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Odyssey einen Umsatz von 78.4 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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