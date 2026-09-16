Odlewnie Polskie: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Odlewnie Polskie hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.24 PLN, nach 0.130 PLN im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 78.4 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 58.2 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch