ODK Solutions informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ODK Solutions hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 26.27 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -20.020 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1.05 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.09 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch