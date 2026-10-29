Odisha Cement: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Odisha Cement hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 11.03 INR gegenüber 12.59 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 35.63 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.17 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 6.87 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 36.07 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch